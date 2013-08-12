Фото zakon.kz
Таможня Казахстана рассказала о контрабандных схемах ввоза автомобилей в странуКак ввезти иномарку с наименьшими потерями - эта тема до сих пор остается самой актуальной среди казахстанских автолюбителей, несмотря на то, что период по льготному ввозу автотранспортных средств в Казахстан закончился уже более двух лет назад, пишет пресс-служба КТК МФ.
И, все-таки, соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги, и «стального коня».
В этой связи, сотрудники таможенных органов Республики Казахстан обращают внимание добропорядочных казахстанских автолюбителей на основные аспекты, связанные с мошенничеством в сфере ввоза иностранных транспортных средств в Республику Казахстан.
Исходя из анализа правоприменительной практики, основная масса преступлений в «автомобильной» сфере совершается по следующим схемам:
1. Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию Беларуси (из Литвы, Польши, Германии и др.) и по подложным документам, как снятые с учета в органах дорожной полиции Беларуси, направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании белорусского техпаспорта, регистрируясь в органах дорожной полиции и получая казахстанские техпаспорт и номера. В последующем перепродается другому лицу.
2. Автотранспортные средства ввозятся из Монголии в адрес граждан, получивших статус «оралмана», и оформляются в льготном порядке с нарушением норм таможенного законодательства (с использованием подложных свидетельств о регистрации транспортного средства Монголии и удостоверения «оралмана»). В последующем автомобиль ставится на учет и перепродается другому казахстанскому лицу.
3. Автомобили ввозятся из соседнего Кыргызстана во временном ввозе и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории Таможенного союза допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлено только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов.
4. Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный «двойник» отправляется на продажу.
Следует помнить, что все указанные схемы являются криминальными и используются преступными группами только в целях извлечения прибыли. Дальнейшая судьба автомашин и новых владельцев их не интересует.
Вместе с тем, многие казахстанские приобретатели догадываются о мошенничестве, но прельщаясь относительно недорогой ценой (экономия 15-30 % от реальной стоимости даже с учетом уплаты НДС в налоговый орган) идут на совершение таких сделок.
Перспектива у всех этих схем одна: в соответствии с законодательством, после признания этих автомобилей предметами контрабанды, они будут подлежать конфискации в доход государства.
Поэтому прежде чем приобрести заветную иномарку с сомнительной историей ввоза, необходимо помнить, что неприятности с Законом всегда обходятся намного дороже.
Анализ выявления таможенных преступлений в первом полугодии 2013 года показывает значительное увеличение фактов незаконного ввоза автотранспортных средств.
Так, если за весь 2012 год таможенными органами по фактам незаконного ввоза автомашин возбуждено 104 уголовных дела, то уже за 6 месяцев текущего года по аналогичным фактам возбуждено 144 уголовных дела.
Согласно статистическим данным и практики расследования преступлений, общее количество автомашин по уголовным делам за период 2012-2013 годы составило 323 единицы, в том числе, из Беларуси - 118, Монголии - 55, стран Прибалтики - 46, России - 29, Кыргызстана - 14, стран Европы - 12 и других стран - 49. Общая стоимость автомашин, ввезенных незаконным путем, составила 1,3 млрд. тенге.
Кроме того, по фактам незаконной транспортировки, пользования или невывоза за пределы таможенной территории Таможенного союза временно ввезенных иностранных транспортных средств составлен 701 административный протокол по 691 автомашине, основное количество которых было ввезено из Кыргызстана - 659, стран Европы - 16 и Монголии - 15.
В настоящее время в производстве таможенных органов находится 56 материалов доследственных проверок по 380 автомашинам, в том числе, незаконно ввезенных из Монголии - 332, Беларуси - 20, стран Европы - 10, Кыргызстана - 9, России - 5 и других стран - 4. Работа продолжается и эти цифры еще, наверняка, будут расти.
Этому способствует активная совместная работа с органами дорожной полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами Таможенного союза.
