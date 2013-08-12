Информационное агентство Zakon.kz предоставляет обзор цен на ГСМ в городах Казахстана.Максимальная цена на бензин марка 95 установилась в г.Алматы - 148 тенге за литр., минимум 135 тенге - г. Петропавловск. Самый дешевый бензин марки 80 составил 87 тенге за литр в г. Астане, максимум за бензин этой марки 92 тенге - г. Актау. Бензин марки 93 самый дорогой по цене 114 тенге за литр можно заправить в г. Актау, самая низкая цена для этой марки 110 тенге - г. Павлодар. Максимальная цена на дизельное топливо по стране составляет 135 тенге - г. Актобе, минимум 100 тенге - г. Атырау. Бензин марки 92 в Астане стоит 108 тенге, а в Актау цена составила 112 тенге за литр. В г. Петропавловск бензина марки 92 нет в продаже. Бензина марки 96 нет в городах Актобе, Талдыкорган, Кокшетау, Атырау, Караганда, Костанай, Актау, Павлодар, Петропавловск, Шымкент, Алматы, Уральск, Тараз. Есть в продаже бензин марки 96 в г. Астана (145 тенге), Усть-Каменогорск (144 тенге), Кызылорда (141 тенге). По итогам обзора не этой недели лидерство по цене на бензин держит г. Актау, а вот самые низкие цена на ГСМ в г. Астана. В среднем по Казахстану цена за бензин составила 119 тенге за литр. Обзор подготовлен по данным АО «Казагромаркетинг»