фото Алмаза Толеке фото Алмаза Толеке Ассоциация Казахстанского Автобизнеса поддержала идею о внедрении программы субсидирования автокредитования, предложенную вице-министром индустрии и новых технологий Альбертом Рау, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АКАБ. «Внедрение данной программы будет выгодно – и казахстанским автопроизводителям, и конечным потребителям, и кредиторам, поскольку объем приобретаемых автомобилей казахстанского производства будет гораздо выше. Больше всех выиграет, естественно, потребитель. И уже косвенно – отечественный автопром», - считает президент АКАБ Андрей Лаврентьев. Государственная субсидия предусмотрена в программе «Производительность 2020», которую разработало Министерство индустрии и новых технологий совместно с Казахстанским институтом развития индустрии и рядом экспертов, в том числе из Южной Кореи. Структура субсидии будет следующей: если потребитель получает кредит под 15% годовых, то из бюджета будет субсидироваться примерно 7%, а оставшиеся 8% будут оплачиваться потребителем.