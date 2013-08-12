Фото с сайта gazeta.ru Фото с сайта gazeta.ru Казахстану необходим закон о запрете гей-пропаганды. Так считают девять из десяти принявших участие в опросе казахстанцев. Согласно результатам опроса, проведенного Today.kz, 90 процентов респондентов считают необходимым принять в Казахстане закон о запрете гей-пропаганды. Против высказались 10 процентов опрошенных. Напомним, что в соседней России закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних был принят в июне этого года. В частности, закон запрещает «оправдание и одобрение гомосексуализма» и «формирование у несовершеннолетних искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений». Международные правозащитные организации заявляют, что подписанный Владимиром Путиным закон носит дискриминационный характер. В Казахстане аналогичные законопроекты не рассматривались.