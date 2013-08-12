фото с сайта amanat-kazakhstan.kz фото с сайта amanat-kazakhstan.kz Председатель Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдар Алибаев в интервью zakon.kz заявил, что на счетах некоторых казахстанцев непонятным образом уменьшаются суммы пенсионных накоплений. Алибаев считает, что с созданием Единого накопительного пенсионного фонда эффективность деятельности накопительной пенсионной системы не станет выше, а наоборот упадет, вместе с тем это приведет к падению уровня качества услуг и увеличению рисков. "Частные пенсионные фонды, плохо или хорошо, но находились в конкурентной среде. Это был принципиально другой климат. Да, конкурентная площадка у нас была слабая, но, тем не менее, конкуренция существовала. А при слиянии вообще не будет никакой конкуренции. Там вы будете кушать то блюдо, которое вам подадут. Как в советской столовой – гнилая картошка с кусочком черствого хлеба. А мы в условиях рыночной экономики уже привыкли к разнообразию блюд", - заявил председатель ассоциации. Также он сообщил, что к нему стали обращаться граждане, на пенсионных счетах которых, по непонятным причинам стали исчезать деньги. "По необъяснимым причинам у вкладчиков уменьшаются суммы пенсионных накоплений на счетах. Внятных ответов от фондов они добиться не могут. До руководства пробиться не могут. Имеются конкретные случаи исчезновения денег на счетах. Уменьшаются активы фондов. Здесь, думаю, совсем скоро откроется большое поле для деятельности прокуратуры и финансовой полиции", - заявил он. Кроме того, Алибаев считает необходимым создание в Казахстане ассоциации по защите прав и интересов вкладчиков НПФ. История: today.kz