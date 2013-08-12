фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Глава государства Нурсултан Назарбаев 16 августа примет участие в 3-м Саммите Совета содружества тюркоязычных государств, который пройдет в городе Габала, Республика Азербайджан. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Службы центральных коммуникаций при президенте РК Болат Садыков, передает Today.kz. «В частности, 16 августа Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев примет участие в 3-ем Саммите Совета содружества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет в городе Габала, Республики Азербайджан», - сообщил Садыков. Кроме того, по информации замминистра иностранных дел РК Кайрата Сарыбая, 5-6 сентября в Санкт-Петербурге глава государства примет участие в саммите G-20, 12-13 сентября в Бишкеке примет участие в совете глав государства ШОС. Также ожидается ряд визитов на высшем уровне в страны Европы и Ближнего Востока. В конце года президент Казахстана планирует посетить Африку.