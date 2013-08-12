фото с сайта www.chaskor.ru фото с сайта www.chaskor.ru Казпотребнадзор обратился к президенту Казахстана с рядом предложений, одним из которых стало введение «налога социальной гармонии», сообщает Today.kz, со ссылкой на сообщение организации. Казпотребнадзор подчеркнул важность планов введения налога на роскошь, о котором говорил президент еще в феврале 2008 года. «Сегодня сама жизнь делает эти Ваши заявления актуальными и требует следующего шага – их реализации. В этой связи мы предлагаем ввести повышенные ставки налогообложения для граждан, чье состояние исчисляется десятками миллионов долларов», - говорится в обращении. По расчетам организации, введение налога на роскошь для самых богатых граждан и перевод в легальное русло «теневых» миллиардов позволит пополнить бюджет страны почти на четверть. Согласно примерным подсчетам, сегодня доля таких граждан составляет около 1,5% населения страны (то есть около 200 тысяч человек). Если каждый из них будет ежемесячно платить в виде налогов сумму, равную 1000 долларов, бюджет государства увеличится почти на 2,5 миллиарда долларов в год. «ОО «Казпотребнадзор» предлагает назвать данный налог «Налогом социальной гармонии», так как его введение будет способствовать достижению принципов социальной справедливости и гармонизации взаимоотношений между различными слоями и группами казахстанского общества. При этом претворение данного предложения в жизнь при наличии соответствующего политического решения потребует сравнительно немного времени - около полугода», - резюмируют общественники.