Также львиная доля нарушений приходится на превышение скоростного режима и неиспользование ремня безопасности. Водителей Актобе также останавливали за пользование сотовым телефоном. За нарушение правил перехода улиц сотрудники полиции оформили протоколы на 243 человека. Также, как сообщили в пресс-службе ДВД области, за истекшую неделю произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, где 11 человек пострадали, 2 погибли. - 9 августа на пересечении улиц Жургенева и Некрасова 27-летний водитель а/м «Газель» допустил столкновение с а/м «Фольксваген пассат» под управлением 40-летнего мужчины, после чего, изменив направление движения, допустил наезд на 33-летнего пешехода, который скончался на месте ДТП. От удара он наехал на опору линии электропередач и на стоящую а/м «Фольксваген пассат», которой управлял 38-летний мужчина, зацепил при этом припаркованную «Тойота Камри», - сообщили в ДВД области. День спустя на 576 км трассы Самара-Шымкент водитель «Опель Вектра» превысил скорость и перевернулся в кювет, 27-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП.