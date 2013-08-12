По данным суда, в апреле текущего года нетрезвый мужчина со своим знакомым вышел из ночного клуба. По пути в такси посадил четырех девушек, обещав развезти по домам. В салоне мужчина матерился, к чему девушки были недовольны и попросили водителя остановиться. - У автобусной остановки мужчина, недовольный тем, что девушки вышли, произвел четыре выстрела в их сторону из пневматического пистолета марки «МР-654 К». Три девушки получили телесные повреждения - кровоподтеки голени и бедер, - отметили в суде. Приговором суда обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.