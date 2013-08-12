Фото otyrar.kz Фото otyrar.kz Число владельцев пластиковых карточек в Казахстане на 1 июля 2013 года выросло на 20,2% по сравнению с июлем прошлого года, составив 12,1 млн человек, сообщает nationalbank.kz. По информации Нацбанка РК, выросло и количество выпущенных платежных карт – на 24,4% за аналогичный период, составив 13,7 млн карточек. Между тем, в июне 2013 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 562 млрд тенге (рост по сравнению с июнем 2012 года составил 16,9%). Количество транзакций за июнь 2013 года составило 18 млн транзакций и увеличилось по сравнению с июнем 2012 года на 13,4%. При этом рост количества и суммы безналичных платежей составил 33,3% (количество составило 4,5 млн транзакций) и 28,8% (объем составил 77,4 млрд тенге), а операций по снятию наличных денег % (количество составило 13,6 млн транзакций) и 15,2% (объем составил 484,7 млрд тенге) соответственно, говорится в сообщении. Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (48,8% и 65,1% от общего количества и объема безналичных платежей) и банкоматов (33,1% и 22,0% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (97,9% и 89,4% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег), отмечается на сайте Нацбанка РК. Источник: kursiv.kz