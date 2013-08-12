Фото wonders-world.net Фото wonders-world.net По результатам опроса туристического издания Travel Leisure лучшим городом мира 2013 года стал Бангкок, информирует Turizm.ru. Столица Таиланда набрала 90,4 балла, опередив таких монстров туризма, как Париж, Рим и Стамбул. В топ -10 этого года появились три новичка – Барселона, Чарльстон и Чианг Мей. Таким образом Таиланд и Италия являются единственными странами, которые в топ-10 представляют два города. Топ-10 лучших городов мира:1.Бангкок - 90,4; 2.Стамбул – 89,94; 3.Флоренция – 89,84; 4.Кейптаун – 89,57; 5.Киото, Япония – 89,31; 6.Рим – 89,09; 7.Чарльстон – 88,65; 8.Барселона – 88,45; 9.Париж – 88,35; 10. Чианг Май – 88,15. Источник: kursiv.kz