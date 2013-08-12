Фото fashiona.me Фото fashiona.me Бренд Banana Republic создал эксклюзивную капсульную линию с любимым лейблом герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон – Issa London. Компания получила невероятную популярность после того, как Герцогиня надела голубое шелковое платье марки на официальное объявление о помолвке в ноябре 2010 года. В совместной коллекции Issa London и Banana Republic будет представлено абсолютно идентичное платье. Как передает Elle, всего Banana Republic и Issa London представили около 40 предметов женской одежды и аксессуаров - платья романтичных расцветок, блузы и кардиганы. Источник: kursiv.kz