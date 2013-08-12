3Союз мусульман Казахстана порекомендовал на должность сельского акима годовалого ребенка, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Союза мусульман Казахстана. По словам главы СМК, назначение на должность акима Зангарского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области 25-летнего Хамзы Оразбекова вызвало резонанс в обществе. Принимая во внимание стремительное омолаживание чиновничьих рядов, Союз мусульман Казахстана рекомендовал годовалую дочь руководителя СМК Телибекова на должность сельского акима, говорится в распространенном сообщении. По его мнению, девочка ни в чем не уступает Оразбекову. В свои 13 месяцев она имеет два высших образования и двухлетний стаж работы на госслужбе, 9 месяцев из которых приходятся на внутриутробный период. По словам мусульманских лидеров, ребенок не искушен в вопросах коррупции, не имеет представления об оффшорных зонах, откатах, воровстве, кумовстве, жузовом делении, а также не питает страсти к дорогим автомобилям и недвижимости за рубежом. Руководство СМК главным направлением предвыборной кампании юного кандидата называет развитие малого и среднего бизнеса. В частности, дочь Телибекова намерена построить в каждом селе метро, АЭС, астрономическую обсерваторию, океанариум, космодром и адронный коллайдер. Кроме того, в случае избрания ребенок обещает подарить сельчанам вечный двигатель и эликсир молодости отечественного производства, а также документ, гарантирующий, что каждый из них в 2050 году войдет в число самых развитых людей на планете.