фото с сайта www.teamdixiechickens.com фото с сайта www.teamdixiechickens.com Из-за отвратительного состояния казахстанских дорог группе американских путешественников, планировавших принять участие в благотворительной акции в Монголии, пришлось менять свой график. 10 иностранцев на своем желтом школьном автобусе застряли в Казахстане. Позже в своем интернет-дневнике они напишут, что таких ужасных дорог больше нигде в мире не видели. "Дорога из Алматы на север страны сделана как попало. Правда, иногда встречаются хорошие участки, но потом начинается длинный отрезок стиральной доски", – пишут американцы в своих постах. И только вид из окон спасал уставших путешественников. Они сумели разглядеть и полюбить необычную красоту казахских степей. А потом снова – стоны. Иностранцы жаловались на отсутствие опознавательных знаков и ограждений, их с ума сводили деревянные туалеты, к которым порой и подойти невозможно из-за запаха и роя мух. Впечатления после очередного многокилометрового проезда: "Атырау. Дороги – кошмар. Огромные выбоины, заполненные водой после проливного дождя. Атырау – Актобе – невыразимый ужас с кратерами на дорогах. Видимо, такое есть только на Луне. Актобе – Аральск – уже получше. Кызылординская область. Дорога – смесь гравия с зыбучими песками. Ненавижу. Шымкент – о, это сладкое слово "асфальт"!". Ко всему прочему американцев постоянно останавливали полицейские: "В этой стране на дорогах много инспекторов. Один нас остановил и стал кричать: "Штраф, штраф". Но мы стали рассказывать, что приехали из Америки, что сильно любим Казахстан. Только после этого он нас отпустил". Но справедливости ради нужно отметить, что американцам встречались и дружелюбные стражи порядка, которые даже фотографировались на память. В дневнике американские путешественники описали и неприятный случай на границе. На одном из постов им предложили… угостить казахстанского таможенника бутылкой вина, ликера и пивом. При этом они отмечают, что это было самое дешевое пиво. "Мы хотели быстрей убраться с этого поста, поэтому отдали спиртное. А напоследок Дон поинтересовался: "Вы мусульманин?". Тот сказал: "Да, конечно". Мы перевели взгляд на бутылки со спиртным…". Гульмира МАТХАЛИКОВА, , Астана Источник: express-k