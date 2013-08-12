Фото express-k Фото express-k Экзотические пришельцы оккупируют казахстанские реки. Заядлый рыбак из Петропавловска Сергей Константинов (на фото) выудил пиранью из Ишима. Рыба, которая, как считается, водится лишь в бассейне Амазонки, оказалась длиной больше 40 сантиметров и весом свыше килограмма. Размер хищницы подсказал ихтиологам, что трофей выращен в искусственных условиях. Рыбак сначала не поверил своим глазам, но по всем признакам его добычей стала именно пиранья: цвет, плавники, а главное – зубы рыбы говорили об этом. – Пиранья ручная, домашняя, наверное, из аквариума, – предположил Сергей Константинов. – Назад выпускать ее нельзя, конечно, вдруг разведутся. Может, кто-то в аквариум себе захочет эту рыбу. Могу отдать. Специалист областной рыбной инспекции Григорий Петрушевский подтвердил, что это самая что ни на есть пиранья. Специалисты объясняют биологический казус погоней отечественных аквариумистов за экзотикой. Кто-то откармливал хищницу в домашних условиях. Люди покупают их для забавы. Но когда милые рыбки достигают солидных размеров, а пиранья способна вырасти до 80 сантиметров, их просто-напросто подкидывают в ближайший водоем. Именно эта версия появления пираньи в Ишиме является пока основной.Однако эти тропические рыбы в наших реках обречены на гибель, поскольку живут при температуре не менее 25 градусов тепла, при 20 впадают в спячку, а при 15 погибают. Наталья ВАСИЛЬЕВА, Астана Источник: express-k