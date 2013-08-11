Британский премьер отказался бойкотировать Олимпиаду в Сочи
Фото: Andrew Winning / AFP Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Соединенное королевство не будет бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Заявление Кэмерона опубликовано в твиттере политика. Он адресовал его британскому актеру и борцу за права ЛГБТ Стивену Фраю. По словам Кэмерона, он разделяет опасения Фрая в связи с притеснением прав гомосексуалов в России, однако считает, что Великобритания сможет как-либо изменить ситуацию только в случае участия в Зимних Олимпийских играх в Сочи, а не бойкотируя их. Ранее Стивен Фрай опубликовал на своем сайте открытое письмо к Дэвиду Кэмерону и Международному олимпийскому комитету, в котором актер, открытый гомосексуал, призывал бойкотировать Олимпиаду-2014 из-за притеснения прав ЛГБТ в России. Виновным в сложившейся в России ситуации с правами гомосексуалов Фрай называл лично президента РФ Владимира Путина. По словам актера, «Путин делает из людей нетрадиционной ориентации козлов отпущения точно так же, как Гитлер из евреев». В конце июня в России вступил в силу федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В международном сообществе закон был воспринят негативно, представители различных стран критиковали его и называли дискриминационным по отношению к гомосексуалам. Источник: lenta