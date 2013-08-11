Фото: onliner.by Фото: onliner.by Жительница Минска приобрела в киоске конфету, которая при вскрытии упаковки оказалась бруском из ДСП, сообщает Onliner.by со ссылкой на саму покупательницу. Как написала в редакцию женщина по имени Татьяна, она купила конфету «Мишка на поляне» производства кондитерской фабрики «Коммунарка» утром в пятницу, 9 августа. Когда минчанка пришла на работу, она решила попробовать сладость, но нашла внутри фантика лишь деревяшку. «Посмеялись на работе от души», – написала Татьяна. Приобретение было сделано в ларьке «Белсоюзпечати». Onliner.by связался с торговым отделом сети киосков и выяснил, что деревянная «конфета» была продана по ошибке. Оказалось, что продавец взяла сладкое с витрины, где настоящие товары не хранятся – «Мишка на поляне» был муляжом конфеты. «Мы не можем выкладывать на витрины кондитерку. Она хранится в холодильнике. А у производителей заказываем муляжи. Вот его и продали по ошибке», – признались в «Белсоюзпечати». Сотрудники предприятия заверили, что как только Татьяна обратится в киоск, ей выдадут настоящую конфету. Источник: lenta