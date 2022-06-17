В городе намерены отрегулировать правила застройки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Снег ожидается в горах Алматинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе встречи акима с жителями Медеуского района женщина попросила внести Каменское плато в рекреационную зону, так как эти склоны опасны под застройку. Ерболат Досаев ответил, что 20 июня пройдёт сессия маслихата, где рассмотрят правила застройки.
- Будет запрет на строительство на склонах. Но вопрос незаконных построек мы не сможем решить до конца. У всех на руках есть акты на собственность. Они все пришли с Талгарского района и имеют законную силу. По присоединению в город они стали городской проблемой. Мы уже не можем проводить ревизию, - сказал аким.
В середине мая в Алматинской области сошёл оползень, уничтожив один дом и повредив другой. В результате ЧП погиб ребёнок.