По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, вещи загорелись на балконе восьмого этажа 17 июня в 12:14 на проспекте Назарбаева. После пламя охватило балкон девятого этажа.
- Там, где началось возгорание, пламя перешло на спальню. По лестничному маршу эвакуировали восемь человек, из них двое детей. Пожар ликвидировали в 13:12. Тушили огонь 11 огнеборцев и четыре единицы техники, - пояснили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
Фото и видео предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО
