- Всё дорожает, нам тоже нужно на что-то жить. Вы знаете, сколько труда нужно вложить, чтобы получить урожай при таком климате как у нас. В этом году ночи были холодные, вроде бы и кусты хорошие были на грядке, а вот урожая немного. Мы всё по старинке, выращиваем без добавок и химикатов. Продаём и не боимся, что кто-то отравится, продукт натуральный, - отметила женщина.

На центральном рынке стали продавать клубнику. Торговцы говорят, что ягода местная. Но она дороже, чем в прошлом году, потому что всё дорожает.Стоит отметить, что стаканчик 0,5 литров продают по цене 500-600 тенге, один литр - 1 000 - 1 200 тенге, пятилитровое ведёрко стоит шесть тысяч тенге. К слову, литр домашнего клубничного варенья на рынке стоит три тысячи тенге. Но в связи с подорожанием сахара, варенье из нового урожая станет ещё дороже.