Во многих супермаркетах его не найти, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сейчас в Уральске не наблюдается очередей и толкотни за сахаром в супермаркетах, поскольку его просто нет в продаже. В супермаркетах «Анвар», «Алтындар», «Дина» сотрудники сказали, что сладкого продукта «нет». В социальные ларьки его не привозят уже две недели. На центральном рынке сахар продают по 600-650 тенге за килограмм. Со слов продавцов, в день они закупают по три-пять мешков (по 25 кг)
и уже до обеда распродают.
- Нам самим продают по пять мешков максимально. Вот сегодня удалось купить только три мешка по 25 килограмм. То есть это всего 75 килограммов сахара, которые до обеда люди раскупят, - сказал продавец.
В управлении предпринимательства и инновационного развития ЗКО сообщили, что закуп сахара в область осуществляется оптовыми поставщиками. Произведена оплата 15 вагонов (1 020 тонн), из которых:
- доставлено 12 вагонов (816 тонн) в период с 29 мая по 17 июня;
- находится в пути один вагон (68 тонн);
- будет загружено два вагона (136 тонн);
- будет оплачено два вагона (136 тонн).
Необходимо отметить, что ежемесячная потребность ЗКО в сахаре - порядка 1 340 тонн (940 тонн - население, 400 тонн – перерабатывающие предприятия).
На сегодня имеется достаточный запас сахара в объёме более 434 тонн, который пополняется ежедневно, заявляют в управлении.
- Для недопущения необоснованного роста цен ведётся мониторинг так называемых «магазинов у дома». По области насчитывается порядка 1 673 продуктовых магазина. Ежедневный обхват мониторинговых групп составляет порядка 250 магазинов, также проводится мониторинг арендаторов двух крупных рынков «Мирлан» и «Алтын Алма». Мониторинговой группой проводятся разъяснительные работы по торговым надбавкам, обязательной установке ценников на товары и наличие накладных на товар, - пояснили в ведомстве.
При этом в управлении предпринимательства уверяют, что в настоящее время сахар реализуется в свободном доступе сетями «Дина», «Анвар», «Алтындар», «Лидер» и в оптовых рынках «Алтын Алма» и «Мирлан».
Резкое подорожание
сахара в ЗКО произошло вначале марта. Тогда цена на сахарный песок взлетела с 320 тенге до 420 тенге. Позже продукт стали продавать и вовсе по 800 тенге.
Фото Медета МЕДРЕСОВА