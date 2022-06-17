- Пусть DEM Services передает вам технику, которую они получили от акимата и мусорные контейнеры вам сдают в надлежащем виде, - высказались собравшиеся.

- Компания начинает работу с чистого листа. Та задолженность населения, которая есть у DEM Services, остается за ней. Новой компании эти долги не переходят. А те граждане, кто оплатил за вывоз мусора за год вперед, могут потребовать возвращение своих денег у ТОО DEM Services, - добавил аким города.

Нужно отметить, что с 2019 года вывозом мусора в Аксае занималась компания DEM Services. С населением она работала на основе публичного договора, опубликованном в одной из местных газет. Помимо своего автопарка, компания получила от районного акимата в доверительное управление ещё две единицы техникиИ поначалу с работой DEM Services справлялся. Но последний год у населения образовалась огромная задолженность перед компанией за вывоз ТБО – попросту, люди не платили ежемесячно (тариф за вывоз мусора в Аксае - 200 тенге с человека. – прим. автора). Так, только в 2021 году долг составил порядка 100 миллионов тенге. В этом году долг удалось снизить, но работа компании вызвала нарекание у аксайцев. Люди в соцсетях то и дело жаловались на переполненные мусорные контейнеры в микрорайонах и частном секторе, а также высказывали опасения, как бы город вновь не оказался в мусорном коллапсе, как это было три года назад. Недавно в районном акимате прошло собрание с участием руководства района и города, депутатов, представителей местного самоуправления и компании DEM Services, где речь шла о сложившейся ситуации по вывозу ТБО. Поскольку руководство выход видит только в повышении тарифа с 200 тенге до 340 тенге, было предложено, как вариант, для оказания услуг по вывозу мусора с территории города привлечь ещё одну компанию – ТОО «АксайТазаСервис», которая имеет опыт работы и занимается вывозом ТБО с промзоны. Впрочем, вопрос о разделении города на территории (тем самым будет создана конкурентная среда), или же за вывоз мусора возьмётся одна компания – остался открытым. Решить его было предложено местному самоуправлению (МСУ), то есть самим жителям города. На собрании МСУ аким города Арсен Баяндыков проинформировал, что после собрания в районном акимате на помощь ТОО DEM Services пришла компания «АксайТазаСервис». А на имя акима города руководством компании DEM Services было направлено письмо, где было сказано, что компания столкнулась с ситуацией, когда население не выполняет своих обязательств по своевременной оплате, и задолженность жителей перед компанией на сегодня более 60 миллионов тенге. Также в письме говорилось о том, что местные исполнительные органы своевременно не реагируют и вопрос повышения тарифа длится с лета прошлого года Руководство ТОО DEM Services отметило в письме, что ставит в известность акима города, о возможности расторжения договора доверительного по соглашению сторон, либо осуществления полной передачи объекта доверительного управления третьему лицу по согласованию с местными исполнительными органами. Новость о том, что «Демсервис» хочет расторгнуть договор, никого из присутствующих не удивила. Члены местного самоуправления (представители КСК, улиц города и районов Аралтал и Кызылтал) высказались за это расторжение. И предложили в качестве новой компании ТОО «АксайТазаСервис», которая своей своевременной помощью с очисткой города от мусора, отлично зарекомендовала себя. На собрание был приглашен руководитель ТОО «АксайТазаСервис» Тельман Бекмагамбетов. Он рассказал о деятельности компании, о том, что с апреля этого года полигон ТБО перешёл в управление «АксайТазаСервиса» и в настоящее время ведутся работы по устройству полигона, подъездным дорогам. В компании имеется четыре мусоровоза, два водовоза, манипулятор для заглубленных контейнеров, самосвал для вывоза крупногабаритного мусора, погрузчик. С первого июня, с момента когда компания стала помогать вывозить мусор, по словам Бекмагамбетова, было собрано два тонны пластика (к слову, компания отправляет пластик на переработку в Россию, а картон –на птицефабрику в Актобе, где из него делают ячейки для яиц. – Прим. автора). В Кызылтале только за первые два дня было вывезено 20 машин с твердыми бытовыми отходами.Тельман Бекмагамбетов сообщил, что работа с населением будет согласно Публичному договору. С момента публикации договора в местной газете, компания начнет осуществлять свою деятельность. Вывоз мусора будет ежедневным. Что же касается оплаты населения, то пока тариф остается прежним - 200 тенге с человека. В дальнейшем планируется увеличение, но только после того, как новый тариф утвердят Общественный совет и районный маслихат. Что же касается способа оплаты, то как объяснил Бекмагамбетов, ежемесячно в квитанции за потребление электроэнергии (квитанции от «Батысэнергоресурсы») будет указана сумма оплаты за мусор.Он также сообщил, что передача мусорных контейнеров новой компании будет осуществляться после того, как DEM Services приведёт их в порядок. К слову, на собрании МСУ было решено приобрести ещё дополнительно 260 мусорных контейнеров на колесах, которые в дальнейшем будут установлены в 4 ,5 и 10 микрорайонах.