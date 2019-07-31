30 июля в здании Областного маслихата состоялось очередное заседание совета по этике Агенства РК по делам государственной службы в ЗКО, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Александровского сельского округа Бурлинского района Ганжи Турганалиева. Как стало известно, 4 мая в 00.20 сотрудниками полиции был задержан Ганжа Турганалиев за рулем служебного авто в состоянии легкого алкогольного опьянения. Ганжа Турганалиев на совете вину свою признал, извинился. - Уважаемые председатели и члены комиссии, я вину свою признаю, действительно этот факт был. Просто хотел сказать, что 2 мая после работы я употребил алкоголь в нерабочее время дома. 3 мая был весь день на работе, после обеда выехал с водителем в город Аксай, машина сломалась, в 6 часов водитель отпросился домой, мне пришлось самому ремонтировать автомобиль подручными средствами. И уже к 11 хотел выехать, после чего был задержан полицейскими. Когда проводили освидетельствование, там показало 0,87 промилле. В суде специалист, которая проверяла на состояние алкогольного опьянения, пояснила что 0,5 проммиле - это допустимая норма. У меня показало больше. Вину свою признаю, - пояснил Турганалиев. Стоит отметить, что на госслужбе аким трудится уже 21 год, в качестве акима Александровского сельского округа с октября этого года. Руководитель совета по этике департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Булат Исаков задался вопросом, сколько же выпил аким 2 мая, что через сутки в его организме был выявлен остаточный алкоголь. - Получается, 3 мая фактически в нетрезвом состоянии вы были весь день на работе? - спросил Исаков. Турганалиев дополнил, что 3 мая он был на работе абсолютно трезв, единственное - присутствовал запах алкоголя. К слову, за данный проступок Ганжа Турганалиев получил строгий выговор и был лишен права управления транспортным средством сроком на три года.