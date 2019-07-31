Иллюстративное фото из архива "МГ" Национальная палата предпринимателей "Атамекен" выступает за пересмотр нормы по введению дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 5%, сообщается на сайте НПП. По подсчётам нацпалаты, предлагаемые 5% – это дополнительная нагрузка на работодателей в размере от 500 млрд тенге до 900 млрд тенге в год. Эта цифра сопоставима с бюджетом госпрограммы ДКБ-2025 за пять лет. По данным "Атамекена", нагрузка на фонд оплаты труда растёт и без этих 5%. Поэтапно увеличиваются взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Если в 2019 году работодатель платит в ФОМС 1,5%, а работник не платит ничего, то с 2020 года работодатели будут выплачивать уже 2%, а работники – 1%, а ещё спустя год-два взнос работодателя возрастёт до 3%, а работника – до 2%. - Фактическая нагрузка на работодателей и индивидуальных предпринимателей по плате за обязательное социальное медицинское страхование с момента введения (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года) уже составила 186,2 млрд тенге и будет расти вместе с повышением ставок, достигнув, по прогнозам, 400-500 млрд тенге в год, – отметила заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Алёна Романова. Таким образом, общая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда (куда входят социальные отчисления, подоходный налог, пенсионные взносы и медстрахование) превысит 40% от зарплаты. Государственные организации также должны будут выплачивать дополнительный взнос, соответствующие расходы будут возложены на бюджет, то есть на налогоплательщиков. Отмечается, что в 2014-2015 годах Национальная палата предпринимателей "Атамекен" не поддерживала введение дополнительных взносов, указывая на вероятные социальные риски и дополнительную нагрузку на работодателей. Направлялись соответствующие экспертные заключения и инициативные письма в Правительство. В результате вступление в силу нормы перенесли с 2018 на 2020 год. - Сегодня, когда до вступления нормы в силу остаётся менее полугода, имеет смысл критически рассмотреть целесообразность этого нововведения с учётом текущих реалий, – считают в "Атамекене". На 1 июня 2019 года пенсионные накопления вкладчиков составили 9,9 трлн тенге, при этом пенсионные выплаты – 1,3 трлн тенге. Никакого критичного разрыва между накопленными средствами и выплатами нет, считают в нацпалате. - Мы понимаем, что данная мера необходима для обеспечения пенсионных выплат, это не только накопительный, но и распределяющий компонент, поэтому эти деньги и не наследуются. Однако существует ГФСС со схожими функциями, куда работодатели также выплачивают социальные отчисления. Это значит, что нужна скооридинированность между этими сборами, – говорится в сообщении палаты. В "Атамекене" считают, что прежде чем вводить норму в действие, необходимо выстроить и показать чёткую систему пенсионного и социального обеспечения, прозрачную и понятную. Отдельно дополнительная нагрузка на работодателей никаких проблем не решит. Напротив, введение нормы несёт значительные риски. Уход в тень как реальных зарплат, так и занятости. Уже сегодня имеются факты неуплаты или нерегулярной оплаты пенсионных взносов. Введение дополнительных взносов будет иметь обратный эффект. Должны быть применены стимулирующие меры для вовлечения тех субъектов, которые не платят или делают это нерегулярно. Дополнительная нагрузка на стоимость товаров и услуг. Где работодатель должен брать эти средства? Они будут заложены в цену товаров и услуг, провоцируя инфляцию. Возникнут риски снижения фактических зарплат и увольнения сотрудников, что недопустимо. Отдельно стоит вопрос эффективности управления этими средствами. Работодатели должны чётко понимать, на какие нужды, в какие проекты инвестируются эти средства, какой эффект будут иметь, отметили в палате. - Нужно признать очевидное: данное нововведение не встраивается в текущую социально-экономическую политику, – констатируют в "Атамекене". Дополнительная финансовая нагрузка на бизнес в этих условиях пошатнёт достигнутые результаты по созданию благоприятного бизнес-климата в стране, считают в палате. - НПП "Атамекен" считает недопустимым дальнейшее увеличение нагрузки на бизнес и выступает с твёрдой позицией по пересмотру данных норм. Также Нацпалата готова предоставить площадку для всестороннего конструктивного обсуждения с привлечением предпринимателей, ассоциаций, независимых экспертов, – заключила Алёна Романова.