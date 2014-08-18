Сегодня на совещании в областном акимате глава региона пожурил своих подчиненных за нерабочие отношения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
- Какая у нас сегодня ситуация с ГСМ в области? - обратился Нурлан НОГАЕВ к руководителю управления ЖКХ Рыспаю УТЕШЕВУ.
- Сегодня ситуация относительно стабильная, усугубляет ее искусственно созданный ажиотаж среди населения. Основные крупные поставщики стараются отпускать бензин без перебоя. Люди же стараются запастись, и суточная норма с заправок скупается очень быстро. Поставки же в области осуществляются дозированно, из-за этого есть небольшие перебои. Сегодня заправки «Гелиос», «Казмунайгаз» отпускают бензин без перебоя, – доложился руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Рыспай УТЕШЕВ.
- В «Гелиосе» бензина марки АИ-92 нет, и на мелких заправках тоже! - ответил аким области.
- По информации, которую мне дали с города, написано, что есть, - парировал Рыспай УТЕШЕВ.
- А Вы, кроме как справки смотреть, лично объезжайте заправки! С утра на работу едешь, посмотри, на обед и вечером, вот тогда у Вас будут сходиться справки и будете знать реальную картину, что происходит в области. Вы непосредственно отвечаете за этот вопрос. Подготовьте мне анализ закупа и расходов ГСМ в сутки в неделю, в месяц и в год, а также, кто и где из 8 компаний, реализующих в области ГСМ, закупается. Проходит уборочная кампания, о ситуации докладываться мне каждый день! - приказал Ногаев.
Дальше аким выслушал районных акимов, в частности, НОГАЕВ спросил о ситуации с пожарами.
- Большая работа проделывается местными исполнительными органами по ликвидации степных пожаров. В районах хорошо работают добровольные отряды, и мы являемся свидетелями этой большой и сложной работы. Выразите им от меня личную благодарность. Сейчас снова жаркая погода и расслабляться не нужно. Мы все понимаем, какая сейчас ситуация в районах с техникой для тушения пожара, а их площади парой астрономические, только у КХ «Ашигалиев» сгорело 3 тысячи рулонов сена, куда столько? А сколько было проделано работы, чтобы собрать его. Также хочу обратить Ваше внимание на то, что практически во всех случаях причинами степных пожаров является человеческий фактор: не потушенный окурок, искра от работающего агрегата и т.п. Акимам районов этот вопрос также держать на личном контроле! Сейчас прорабатывается вопрос приобретения каждому району многофункциональной спецтехники. Акимы районов вместе с Шапкеновым (Серик ШАПКЕНОВ - первый зам акима ЗКО, прим. ред) и Бадашевым (замакима ЗКО по ЖКХ – прим. ред), до конца недели внесите предложение, какую лучше технику приобрести в районы: пожарную машину или же трактор с дополнительным прицепом и ранцами или же К-700, нужно учесть чтобы она была многофункциональной и не простаивала зря, летом тушит пожары, к примеру, зимой трассы чистит, а также весной и осенью помогает местным исполнительным органам решить внутренние проблемы, - сказал аким области.
По вопросу о ситуации с ГСМ выяснилось, что проблемы с ГСМ есть в Сырымском, Таскалинском и Букейординском районах. Как известно, последние два приграничных района с РФ, а Сырымский расположен вдоль крупной трассы, на которой осуществляются трансграничные перевозки.
Также аким выслушал заместителя начальника управления финансов по вопросу освоения бюджета за текущий период.
- Освоение финансовых средств в районах и управлениях проходит по прогнозам, отклонений не каких нет, - доложился заместитель начальника управления финансов Тлепберген КАЮПОВ.
- Я Вам еще раз напоминаю, освоение ради освоения делать не нужно, все работы проводить в рамках действующего законодательства, если есть сомнения в освоении финансовых средств, на уточнениях верните деньги, что не успеете, сделаете на следующий год. Вы должны понимать, все выделенные средства должны не просто осваиваться, они должны эффективно работать на экономику области и страны, улучшать благосостояние наших граждан и соотечественников. Эта наша с Вами задача, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ.
Также аким выслушал руководителей управления строительства, транспорта, управление развития языков и управления культуры.
- Еще раз напоминаю вам! Ваше личное знакомство не должно идти в укор работе. «Маке», «Саке», «Баке» оставляйте на внерабочее время. На работе мы все функционеры, симпатии по личному знакомству проявлять вне работы, - сказал аким области, заканчивая совещание.
Напомним, сегодня в областном Казахском драматическом театре проходила августовская конференция, куда из всех районов были приглашены акимы районов и ответственные работники в сфере образования, после чего всех чиновников позвали в акимат на рабочее совещание.