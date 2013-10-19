Иллюстративное фото с сайта catoday.org Иллюстративное фото с сайта catoday.org В Актюбинской области на сутки, с 19 по 20 октября, объявлено штормовое предупреждение. Департамент по ЧС разослал предупреждающие смс-сообщения на сотовые телефоны актюбинцев, сообщает Казинформ. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, по области и городу ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, а в Мугалжарском районе порывы могут достигать 25 метров в секунду. МЧСники рекомендуют жителям воздержаться в эти дни от поездок на автомобилях, не подготовленных к езде в зимних условиях и от работ на высоте. Также нужно проверить прочность крыш домов, печных и вентиляционных труб, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.