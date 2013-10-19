Иллюстративное фото с сайта referatdb.ru Иллюстративное фото с сайта referatdb.ru В Атырау в международном аэропорту прошел конкурс «А ну-ка, девушки», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - В конкурсе приняли участие самые активные сотрудницы нашего предприятия. Сам конкурс состоял из пяти туров, участницы продемонстрировали свои спортивные, интеллектуальные, кулинарные, музыкальные способности, - сообщил председатель профкома АО «Международный аэропорт Атырау» Альберт ЮН. По итогам конкурса первое место досталось сотруднице службы авиационной безопасности Ляззат ШУРЕНОВОЙ. На втором месте оказалась Жанаргуль ЕСЕНГЕЛЬДЫ, сотрудница службы эксплуатации надземного сооружения. Третье место поделили между собой сотрудницы организации пассажирских и грузовых перевозок Айнур МУКАШЕВА и инженерно-авиационной службы Райса ЖОЛДАСОВА.  