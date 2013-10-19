Иллюстративное фото с сайта www.specpribor.ru Иллюстративное фото с сайта www.specpribor.ru В департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области поступило обращение от ТОО «Жылыойгаз» о намерении ТОО «Тенгизшевройл» увеличить отпускную цену на природный газ на период 2014 - 2015 годы. По данным департамента, на сегодня действующая цена газа - 3 960 тенге/1000 куб.м. На 2014 год планируется 4 059 тенге/1000 куб. м (рост на 2,5 %), а на 2015 год – 4 160 тенге/1000 куб. м (рост на 2,5 %). Кроме этого, для промышленных предприятий вахтового поселка Тенгиз действующая цена - 82 доллара/1000 куб. м. На 2014 год запланировано – 84,5 доллара/1000 куб. м (рост на 2,5 %) и на 2015 год – 86,15 доларов/1000 куб. м (рост на 2,5 %). К тому же по убеждению антимонопольщиков, ТОО «Тенгизшевройл» является субъектом рынка, занимающим доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке по поставке природного газа. В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и «Правилах ценообразования на регулируемых рынках», ТШО обязано обосновать, а после проведения экспертизы цены получить мотивированное заключение о повышении отпускной цены на природный газ в Агентстве РК по регулированию естественных монополий.  