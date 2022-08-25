- Призываем отправлять иллюстрации с нарушениями общественного порядка и загрязнения мест общего пользования. 20 операторов в круглосуточном режиме через указанный ресурс принимают видеозвонки, аудио или SMS-сообщения. О принятых мерах авторы обращения информируются в надлежащем порядке, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Отправлять видео и фотофакты с нарушениями можно через приложение 102.К примеру, алматинцы выслали в 102 около полусотни сообщений с начала года. И самые частые из них - о плюющихся согражданах. Нарушение попадает под статью 434-2 административного кодекса - загрязнение мест общественного пользования. Стоит отметить, что за пресечение верблюжьих привычек взялись недавно. Сначала столичные власти решили наказывать плюющихся, и даже выявляют их по видеокамерам. Позже депутат алматинского маслихата предложил внести поправки, которые будут строго наказывать такое поведение. По его словам, подобный закон давно работает в ряде стран, включая соседний Кыргызстан.