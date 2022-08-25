Русскую православную церковь на Съезде мировых религий представит официальная делегация, передаёт РИА Новости. В Московском Патриархате сообщили, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдёт в Нур-Султане 14 и 15 сентября.
- Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется, - сказал митрополит Антоний.
Vaticannews сообщал, что Папа Римский Франциск прибудет в Нур-Султан вечером 13 сентября и сразу совершит визит вежливости президенту Казахстана в Акорде. Затем намечена встреча с представителями властей, гражданского общества и дипкорпусом. 14 сентября во Дворце мира и согласия Папа Франциск примет участие в церемонии открытия и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В 16:45 запланирована месса на площади перед выставочным центром EXPO, где Папа Римский произнесёт проповедь.