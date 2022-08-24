Ремонтные работы завершили в 21:20, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске два сотрудника «Батыс су арнасы» утонули в сточных водах Фото Медета Медресова Сегодня, 24 августа, на канализационно-насосной станции - 2 произошла авария, в которой погибли двое сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». Выяснилось, что рабочие проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и КНС затопило сточными водами. Рабочие погибли. Из-за аварии на станции большая часть города осталась без воды. Как сообщил заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, ремонт на аварийной КНС завершили в 21:20. Теперь вода постепенно будет подаваться в дома.