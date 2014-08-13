- Инвесторов в первую очередь привлекает логистика, расположение нашей области в приграничном регионе, а также большой запас земельных угодий, обеспеченность водных пастбищ и климатические условия. Возможность развития животноводства и поливного земледелия. Сегодня к Западно-Казахстанской области проявляют интерес инвесторы из таких стран как Арабские Эмираты и Израиль. Инвесторы с Арабских Эмиратов предлагают инвестировать завоз племенного крупного рогатого скота селекции из Австралии. Инвесторами Израиля предлагается реализовать два проекта: первое - это создание хозяйства по выращиванию зерновых культур, второе -строительство птицефабрики по выращиванию бройлера.- Наша область имеет все возможности для обеспечения себя мясом и мясопродуктами. Сегодня потребность населения области на мясо говядины, конины и баранины полностью обеспечивается за счет собственного производства. С мясом птицы сложнее, обеспечивается всего на 5-6%. Чтобы обеспечить потребности мяса птицы собственным производством, сегодня ведется работа по привлечению инвесторов из Израиля для строительства птицефабрики мясного направления (бройлер). Переговоры ведутся, подписан меморандум. Основная доля импортируемого в нашу область мяса перерабатывается на предприятиях ТОО «Кублей» и «Жайык Ет». Причиной импорта мяса является низкая себестоимость сырья, которая составляет 600 тенге за 1 килограмм поставленного мяса до перерабатывающего предприятия. Дешевое сырье способствует образованию низкой себестоимости выпускаемой продукции, которое повышает конкурентоспособность, в том числе на рынке экспортного производства.- Согласно нормам национального потребления, годовая потребность населения области по картофелю составляет 43,7 тысячи тонн, овощной продукции - 46,9 тысячи тонн. При этом ежегодно в области производится порядка 57 тысяч тонн картофеля и 55 тысяч тонн овощной продукции, что полностью обеспечивает потребности населения области. Но в связи с отсутствием собственных овощехранилищ наши овощеводы в осенний период реализуют свою продукцию в соседние области. Поэтому в зимне-весенний, межсезонный период в нашу область завозится необходимый объем картофеля и овощной продукции. Кстати, с начало текущего года картофель и морковь импортировались только с Башкирии и Литвы.- Наша область находится в зоне рискованного земледелия. Это значит, что растениеводство является рискованной отраслью, сильно зависящая от погодных условий. Несколько лет подряд в период сильной засухи крестьяне не получали урожая, либо он был очень низким. Однако это не значит, что мы совсем перестаем заниматься земледелием. Наша пшеница является улучшателем зерна, так как содержание клейковины высокая. А для интенсивного развития животноводства, прежде всего, нужна прочная кормовая база, то есть зеленый корм, фураж, сочные корма, однолетние и многолетние травы. Поэтому наша область и в дальнейшем будет заниматься земледелием, просто проводятся диверсификация посевных площадей сельхозкультур в сторону увеличения озимых зерновых, масличных, кормовых культур и сокращения яровых зерновых культур. Дальше будут развиваться тепличные хозяйства, картофелеводческие и овощеводческие хозяйства.- В связи с развитием животноводства в текущем году наблюдается расширение площадей кормовых культур до 153,6 тысяч гектар, рост к уровню прошлого года 26%. На счет дороговизны сена хочу сказать, что на цену сена влияет подорожание цен на ГСМ, запасные части, урожайность сенокосов. В текущем году урожайность сена выше, чем в прошлом году, что положительно отразилась на стоимость сена. На сегодня в районах 1 рулон сена (250-300 кг) стоит от 2 до 3 тысяч тенге, а телега сена - от 16 до 25 тысяч тенге, тогда как в 2013 году 1 рулон стоил 3-3,5 тысяч, тележка сена – 25-30 тысяч тенге.- Вероятно, вы имеете в виду теплицы вблизи поселка Новенький Зеленовского района. Там действительно несколько предпринимателей, объединившись, построили теплицы. Место хорошее, и вода рядом, и электроэнергия. Но никто не стал серьезно заниматься этим делом, и в итоге теплицы разобрали. На сегодняшний день ТОО "MOONGRAS" реализует проект строительства тепличного комплекса по выращиванию овощей. Местом реализации проекта выбран поселок Круглоозерное. Там будет производство овощей закрытого грунта на основе современной технологии возделывания. Это обеспечит потребности населения Уральска, районов области, возможно, и регионов Казахстана огурцами и помидорами. Планируемый объем производства тепличной продукции должен достигнуть 1750 тонн огурцов и 1500 тонн помидор в год. В денежном выражении это составит 993 миллиона тенге. Теплицу планируется ввести в эксплуатацию уже в октябре нынешнего года. Для хранения плодоовощной продукции в области имеется 29 овощехранилищ емкостью 35 тысяч тонн, в том числе 7 современных овощехранилищ. Кроме того, в настоящее время крестьянским хозяйством "ОралАгроСервис" планируется строительство современного типового овощехранилища емкостью 4,8 тысячи тонн. На сегодняшний день завершено строительство 1 очереди овощехранилища емкостью 1,6 тысячи тонн. Внедрена система капельного орошения на площади 148 га. В целом для сокращения импорта и расширения ассортимента собственной продукции в агропромышленном комплексе области за последние 5 лет реализовано 27 инвестиционных проектов на сумму 11 миллиардов 500 миллионов тенге, в том числе строительство трех овощехранилищ общей емкостью более 10 тысяч тонн.- Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики области. По итогам 2013 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 79,7 миллиарда тенге, индекс физического объема 104,6% к уровню 2012 года. По оперативным данным департамента статистики, доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в валовом региональном продукте области составило 2,9%.- Проект очень хороший, но из-за слабого менеджмента и отсутствия финансовых средств в сентябре 2013 года была принята процедура реабилитации завода. Решением межрайонного экономического суда от 16 июля 2014 года процедура реабилитации была приостановлена и АО "Батыс Кунбагыс" был признан банкротом. Сегодня вся производственная мощность передана в лизинг АО "Теректамайкомбинат", предпринимателю Мурату ДЖАКИБАЕВУ. Акционерным обществом ведется работа по реконструкции и замене технической конструкции для повышения производственной мощности. Если будет достаточная мощность, хорошая реклама и, главное, качественный продукт, то проект однозначно выгодный.- На сегодня в области имеется 16 племенных хозяйств. Из них 4 хозяйства занимаются разведением овец, 11 хозяйств выращивают лошадей, одно хозяйство верблюдов. В этих хозяйствах содержатся 24,8 тысячи голов овец, 5,5 тысячи голов лошадей и 325 голов верблюдов. 33 хозяйств области занимаются разведением племенного поголовья крупного рогатого скота, из них 31 хозяйство мясного направления и 2 хозяйства молочного направления. Весь племенной скот зарегистрирован в республиканских Палатах соответствующей породы. Чтобы сохранить и улучшить породные и продуктивные качества этих пород, сельхозтоваропроизводители тесно сотрудничают с учеными ЗКАТУ имени Жангир-хана. Так, к примеру, в ТОО «Племзавод Бирлик» в последние годы выведен новый тип эдильбаевской породы - Бирликский тип. Кроме того, завозится крупный рогатый скот зарубежной селекции для прилития крови местного скота.- Жизнь на одном месте не стоит. Данное крестьянское хозяйство работает. Возглавляет его Юрий Виталиевич Каркула. Крестьянское хозяйство по-прежнему занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Хозяйство является одним из крупных зерносеющих хозяйств области, в текущем году этим хозяйством посеяно более 9 тысяч гектар сельскохозяйственных культур. Кроме того, имеется хороший контингент скота, в том числе 356 голов племенного КРС молочного направления. По-прежнему, работает мельница, хлебопекарни, цех по производству молока и молочной продукции.