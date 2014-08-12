Об этом сообщает корреспондент портала «Мой город» с места ЧП. Пожар произошел сегодня, 12 августа, примерно в половине пятого дня. В районе поселка Селекционный по улице Лощинная произошло возгорание в частном доме. В результате пожара выгорела веранда, а также пострадало имущество хозяев. - На тушение пожара выезжала 6 пожарная часть, - говорит старший инженер пожарной службы Айымжан ЛУКПАНОВА. - Благодаря быстрому реагированию бойцов, пожар был быстро локализован. Пострадавших от пожара нет. Причина возгорания и площадь будут выяснены только после работы дознавателей. Между тем, соседи рассказали, что хозяева дома уехали отдыхать на море, а за домом присматривал родственник. Фото: Медет МЕДРЕСОВ