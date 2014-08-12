Семья путешествует вот уже седьмой месяц. На велосипедах они выехали из Малайзии. За это время они проехали Таиланд, Китай, Монголию, Россию и на днях заехали в Казахстан. Далее они хотят попасть в Турцию и Болгарию. В Уральск часто заезжают туристы, но чтобы семья путешествовала с маленьким ребенком, причем на велосипедах, такое мы видим впервые. Ребенку, как выяснилось, всего 3 года. Его родители-туристы везут в самодельном прицепе, кажется, это переделанная детская коляска. Ребенок отчаянно хочет вырваться из этой «норки», но отец велит сидеть, и ребенок садится. - Он привык. Ему в ноябре будет 4 года, - сообщает, отец семейства, заметив удивленные лица журналистов. Иван оказался путешественником неразговорчивым, или он сильно торопился. - Нам нужно починить велосипеда, срочно нужно ехать в магазин запчастей, - сказал он нам. Иван ведет страницу в Фейсбуке (Serbian Rider) и время от времени размещает там фотографии.