Иллюстративное фото с сайта e1.ruПо сообщению пресс-службы ДВД, в Актюбинской области с 11 по 15 августа проводится третий этап оперативно-профилактической операции «Допинг». Один факт полицейскими уже выявлен в медицинском учреждении Актобе. 11 августа сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом осуществлена проверяли медицинские учреждения на предмет соблюдения правил обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами. В одной из больниц города были выявлены два врача-терапевта, одному из которых 68 лет, а второму 53 года. Врачи занимались незаконной медицинской деятельностью и незаконной выдачей рецептов на получение наркотических средств или психотропных веществ. Доктора выписывали рецепты на психотропные препараты «Реналиум» и «Брюзепан» с нарушениями. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всего же с начала текущего года на территории Актюбинской области выявлено 73 наркопреступления, из которых 48 фактов с целью сбыта наркотиков. Изъято около 12 кг наркотических средств и пресечены 2 факта контрабанды наркотиков. По официальным данным Актюбинского областного наркологического диспансера на учете состоит 1127 человек, из которых 131 женщин.