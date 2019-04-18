По данным РГП "Казгидромет" сегодня, 18 апреля, в Атырау идёт снег, температура составляет 0 градусов. 19 апреля будет облачно, температура воздуха составит +12 градусов. Между тем, в школах отменили занятия. - Для учащиxся первой смены в связи с погодными условиями занятия отменяются. Для учащиxся второй смены дополнительно будет сообщено, - отметили в отделе образования Атырау.

FyH6zI4DVQw

