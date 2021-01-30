Иллюстративное фото из архива "МГ" Межведомственная комиссии по нераспространению КВИ опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана. Так, в "красной зоне" остаются Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. Стоит отметить, что в Атырауской области наблюдается снижение числа заболевших. Так, за последние сутки, 29 января, в регионе выявлен 31 случай КВИ.