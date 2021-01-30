Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Павлодарской области - 267, чуть меньше в Акмолинской области - 205. В пятерке "антилидеров" Нур-Султан, а также Северо-Казахстанская и Костанайская области. В Атырауской области наблюдается снижение, 31 заболевший КВИ за последние сутки. В ЗКО выявлен 91 случай COVID-19. Кроме того, за последние сутки от коронавирусной инфекции 1452 человека. С начала пандемии в стране выявлены 185369 заболевших. Между тем 28 января зафиксированы 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекция, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47787, летальных случаев - 566, выздоровевших - 35605.