Авария произошла сегодня, 30 января, примерно в 10.39 на автодороге республиканского значения в районе поселка Алгабас Акжайыкского района. Там столкнулись сразу пять автомашин: Lada granta,Volkswagen Passat, Toyota Camry, ВАЗ-2114, Chevrolet Aveo. - В результате ДТП погиб пассажир автомашины Lada granta, кроме этого имеются двое пострадавших. Причины ДТП устанавливаются. На место происшествие работает следственно-оперативная группа и дежурный экипаж батальона патрульной полиции, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По предварительной информации, Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения и столкнулся со "Лада Гранта" и касательно с остальными автомашинами. Погиб пассажир "Лады" 1962 года рождения. Еще три человека с различными травмами доставлены в ЦРБ Акжайыкского района. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Между тем как сообщили в пресс-службе ведомства, на территории области с начала года зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли 5 человек. - ​Департамент полиции предупреждает о соблюдении правил дорожного движения. А также, с учетом погодных условий призываем всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах, - рассказали в полиции. Стоит отметить, что в уже несколько дней в регионе наблюдается туман и гололед. Вчера, 29 января, из-за гололеда была закрыта автодорога Самара-Шымкент.