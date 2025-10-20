Авария на трассе Атырау-Уральск: один погиб, трое в больнице

19 октября в 15:15 на 455-м километре автодороги Атырау-Уральск, вблизи села Кушум района Бәйтерек, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Hilux и Lada Priora.

По данным департамента полиции ЗКО, водитель Toyota Hilux выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora, двигавшейся по своей стороне. В результате аварии пассажир Priora скончался на месте от полученных травм. Ещё трое человек, находившихся в этом автомобиле, доставлены в больницу с различными повреждениями.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель Toyota Hilux задержан. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при обгонах и выборе безопасной скорости.

Ранее сотрудники полиции сообщили, что за три дня ОПМ выявили 367 нарушений правил дорожного движения.