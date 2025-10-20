В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с 7 по 31 октября на дорогах области усилили контроль соблюдения правил дорожного движения, стражи порядка проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
В ходе ОПМ выявлены следующие основные правонарушения:
- 55 водителей находились за рулём в нетрезвом состоянии, их привлекли по статье 608 КоАП РК;
- 56 водителей занимались незаконной перевозкой пассажиров, их привлекли по статье 463 КоАП РК;
- 54 водителя были лишены прав, их привлекли по статье 612 КоАП РК.
В ведомстве отметили, что указанные нарушения свидетельствуют о том, что проблемы с дисциплиной на дорогах остаются актуальными.