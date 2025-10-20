В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с 7 по 31 октября на дорогах области усилили контроль соблюдения правил дорожного движения.

Пьяные водители, нелегальные перевозки и езда без прав: в ЗКО назвали главные нарушения ПДД

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с 7 по 31 октября на дорогах области усилили контроль соблюдения правил дорожного движения, стражи порядка проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

В ходе ОПМ выявлены следующие основные правонарушения:

55 водителей находились за рулём в нетрезвом состоянии, их привлекли по статье 608 КоАП РК;

56 водителей занимались незаконной перевозкой пассажиров, их привлекли по статье 463 КоАП РК;

54 водителя были лишены прав, их привлекли по статье 612 КоАП РК.

В ведомстве отметили, что указанные нарушения свидетельствуют о том, что проблемы с дисциплиной на дорогах остаются актуальными.