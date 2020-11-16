В сентябре текущего года сельхозтоваропроизводители Жанибекского района приняли активное участие в традиционной ярмарке, которая проводилась в городе Нур-Султан. Ряд аграриев и фермеров были отмечены благодарственными письмами акима столицы. Их на торжественном мероприятии ко дню работников сельского хозяйства вручил глава района. - Работники сельского хозяйства выполняют сложную работу Ни для кого не секрет, что в этом году было мало сена. Но несмотря на это, фермеры находят выход из положения, чтобы прокормить скот и потом обеспечивать сельчан свежей продукцией местного производства. Сегодня на прилавках представлен богатый ассортимент продуктов. Хочу поздравить всех кто трудится в сфере АПК с профессиональным праздником, - рассказал глава крестьянского хозяйства «Сункар» Танат Сариев. Помимо торжественного мероприятия, в селе Жанибек была организована ярмарка местных сельхозтоваропроизводителей. На прилавках по сниженным ценам можно было увидеть мясо и мясную продукцию, фрукты, овощи, рыбу, курт, масло и молоко. Фермеры говорят, что проведение ярмарок - это хорошее подспорье для них. -Мы все трудимся на благо района. Для его развития. Сегодняшний праздник День сельскохозяйственного работника тому подтверждение. Для населения товары сегодня представлены по ценам ниже рыночных. И для сельчан это хорошо, и у нас, у продавцов, есть возможность реализовать свою продукцию, - отметила Предприниматель Шолпан Галиева.