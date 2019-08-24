Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила руководитель отдела занятости областного управления координации занятости и социальных программ Гульбулат Амангалиева. - Так, 3 748 безработных трудоустроены на текущие вакантные рабочие места, 372 человек на социальные рабочие места, 714 выпускников организаций среднего и высшего профессионального образования направлены на созданные рабочие места в рамках молодёжной практики. 846 человек прошли профессиональную подготовку, 784 человека были направлены на обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес», 121 получили кредиты и 45 получили государственные гранты. Кроме того, в регионе активно проводятся ярмарки вакансий. В более 30 ярмарках приняли участие 3 700 человек, в результате было трудоустроено 1 808 человек. Еще 5 175 безработных направлены на общественные оплачиваемые работы, - сказала Гульбулат Амангалиева. Отметим, что трудоустройство осуществляется и через информационную систему «Электронной биржи труда» (www.enbek.kz). На данный момент здесь опубликовано 415 вакансий и 13 908 резюме. В этом году 2 260 безработных получили постоянную работу благодаря порталу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.