В центры занятости обратилось 14 420 человек, из которых 10 009 человек были трудоустроены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила руководитель отдела занятости областного управления координации занятости и социальных программ Гульбулат Амангалиева. - Так, 3 748 безработных трудоустроены на текущие вакантные рабочие места, 372 человек на социальные рабочие места, 714 выпускников организаций среднего и высшего профессионального образования направлены на созданные рабочие места в рамках молодёжной практики. 846 человек прошли профессиональную подготовку, 784 человека были направлены на обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес», 121 получили кредиты и 45 получили государственные гранты. Кроме того, в регионе активно проводятся ярмарки вакансий. В более 30 ярмарках приняли участие 3 700 человек, в результате было трудоустроено 1 808 человек. Еще 5 175 безработных направлены на общественные оплачиваемые работы, - сказала Гульбулат Амангалиева. Отметим, что трудоустройство осуществляется и через информационную систему «Электронной биржи труда» (www.enbek.kz). На данный момент здесь опубликовано 415 вакансий и 13 908 резюме. В этом году 2 260 безработных получили постоянную работу благодаря порталу.  