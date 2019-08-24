24 августа по инициативе акима города прошел общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству городской территории, в котором приняли участие более шести тысяч горожан. Городские улицы и дворы очищали от мусора государственные служащие, работники коммунальных предприятий и строительных компаний, представители КСК города, активисты молодежных объединений, а также рядовые горожане. Всего 503 организации вышли на городской субботник. – Мы живем в одном из самых чистых городов Казахстана и мы должны поддерживать этот статус. Ведь в этом ничего сложного нет. Конечно, одним дворникам и коммунальщикам сложно справляться с мусором, город и население с каждым днем растет. Поэтому мы должны начинать с себя, надо учить детей, чтобы они не сорили и убирали за собой. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, - говорит сотрудник строительной компании Бейбарыс. За день из города было вывезено более 332 кубометров мусора. Крупные предприятия - ТОО «Жайык Таза кала», АО «Жайыктеплоэнерго»,ТОО «Батыс су арнасы» - предоставили для уборки свою технику. По словам акима города Абата Шыныбекова, все организации города убирали прилегающую территорию и заранее выделенный участок. Сам аким вместе с коллективом СОШ №44 проводил уборку в районе 6 микрорайона. – Хочу выразить огромную признательность всем жителям города, которые сегодня все как один вышли на субботник. Город разделен на несколько секторов, в каждом из которых будет наводиться порядок. Чистота города прежде всего зависит от самих горожан. Если каждый житель наведет порядок в своем дворе, на своей улице, то и город будет процветать с каждым днем, - заявил аким города. По данным пресс-службы акима города, по улице Шолохова от улицы Есенжанова до улицы С.Тюленина работали государственные служащие, в том числе сотрудники городского акимата. – По трассе Уральск-Желаево санитарную очистку производили служащие областных управлений и департаментов. Частные организации и предприятия проводили субботник на своей территории, - сообщили в городском акимате.