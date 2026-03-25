Более 11,5 млн раз проехали автомобилисты по платным дорогам Казахстана с начала года, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».
— На сегодняшний день в Республике Казахстан функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 километра, — отметили в Нацкомпании.
Рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов:
Алматы – Конаев (1,75 млн);
Шымкент – граница Узбекистана (1,6 млн);
Шымкент – Тараз (1,04 млн);
Тараз – Кайнар (857 тыс);
Шымкент – Кызылорда (790 тыс);
Конаев – Талдыкорган (594 тыс);
Астана – Темиртау (513 тыс);
Астана – Щучинск (463 тыс);
Алматы – Хоргос (438 тыс);
Костанай – Денисовка (408 тыс);
Обход г. Тараз (398 тыс);
Астана – Павлодар (347 тыс);
Щучинск – Кокшетау (332 тыс);
Кокшетау – Петропавловск (284 тыс);
Кызылорда – Аральск (266 тыс);
Балхаш – Бурылбайтал (227 тыс);
Актобе – граница РФ (Оренбург) (226,6 тыс);
Павлодар – Семей – Калбатау (177 тыс);
Костанай – граница РФ (Троицк) (145 тыс);
Павлодар – граница РФ (Омск) (138 тыс);
Шу – Бурылбайтал (128 тыс);
Кандыагаш – Макат (123 тыс);
Уральск – граница РФ (Самара) (114 тыс);
Уральск – граница РФ (Саратов) (90 тыс);
Ушарал – Достык (49 тыс);
Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (25 тыс).
К слову, В ЗКО по платным дорогам проехали автомобилисты более 200 тысяч раз.