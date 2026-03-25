В ЗКО две платные трассы: на Самару и Саратов.

Более 11,5 млн раз проехали автомобилисты по платным дорогам Казахстана с начала года, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».

— На сегодняшний день в Республике Казахстан функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 километра, — отметили в Нацкомпании.

Рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов:

Алматы – Конаев (1,75 млн); Шымкент – граница Узбекистана (1,6 млн); Шымкент – Тараз (1,04 млн); Тараз – Кайнар (857 тыс); Шымкент – Кызылорда (790 тыс); Конаев – Талдыкорган (594 тыс); Астана – Темиртау (513 тыс); Астана – Щучинск (463 тыс); Алматы – Хоргос (438 тыс); Костанай – Денисовка (408 тыс); Обход г. Тараз (398 тыс); Астана – Павлодар (347 тыс); Щучинск – Кокшетау (332 тыс); Кокшетау – Петропавловск (284 тыс); Кызылорда – Аральск (266 тыс); Балхаш – Бурылбайтал (227 тыс); Актобе – граница РФ (Оренбург) (226,6 тыс); Павлодар – Семей – Калбатау (177 тыс); Костанай – граница РФ (Троицк) (145 тыс); Павлодар – граница РФ (Омск) (138 тыс); Шу – Бурылбайтал (128 тыс); Кандыагаш – Макат (123 тыс); Уральск – граница РФ (Самара) (114 тыс); Уральск – граница РФ (Саратов) (90 тыс); Ушарал – Достык (49 тыс); Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (25 тыс).

К слову, В ЗКО по платным дорогам проехали автомобилисты более 200 тысяч раз.