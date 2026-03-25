Более 11,5 млн раз проехали автомобилисты по платным дорогам Казахстана с начала года, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».

— На сегодняшний день в Республике Казахстан функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 километра, — отметили в Нацкомпании.

Рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов:

  1. Алматы – Конаев (1,75 млн);

  2. Шымкент – граница Узбекистана (1,6 млн);

  3. Шымкент – Тараз (1,04 млн);

  4. Тараз – Кайнар (857 тыс);

  5. Шымкент – Кызылорда (790 тыс);

  6. Конаев – Талдыкорган (594 тыс);

  7. Астана – Темиртау (513 тыс);

  8. Астана – Щучинск (463 тыс);

  9. Алматы – Хоргос (438 тыс);

  10. Костанай – Денисовка (408 тыс);

  11. Обход г. Тараз (398 тыс);

  12. Астана – Павлодар (347 тыс);

  13. Щучинск – Кокшетау (332 тыс);

  14. Кокшетау – Петропавловск (284 тыс);

  15. Кызылорда – Аральск (266 тыс);

  16. Балхаш – Бурылбайтал (227 тыс);

  17. Актобе – граница РФ (Оренбург) (226,6 тыс);

  18. Павлодар – Семей – Калбатау (177 тыс);

  19. Костанай – граница РФ (Троицк) (145 тыс);

  20. Павлодар – граница РФ (Омск) (138 тыс);

  21. Шу – Бурылбайтал (128 тыс);

  22. Кандыагаш – Макат (123 тыс);

  23. Уральск – граница РФ (Самара) (114 тыс);

  24. Уральск – граница РФ (Саратов) (90 тыс);

  25. Ушарал – Достык (49 тыс);

  26. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (25 тыс).

К слову, В ЗКО по платным дорогам проехали автомобилисты более 200 тысяч раз.