По данным синоптиков Gismeteo.kz, 25 марта в Уральске будет небольшой дождь. Днём температура воздуха составит около +14°C, ночью опустится до +2°C. Ветер будет умеренным.

В Атырау малооблачно: днём столбики термометров поднимутся до +20°C, ночью — до +6°C. Осадков не прогнозируется.

В Актау туман — днём воздух прогреется до +27°C, ночью температура составит около +11°C. Погода будет сухой.

В Актобе солнечная погода без осадков. Днём +12°C, ночью температура опустится до +2°C. Осадков не ожидается.

В целом в западных регионах Казахстана сохранится типичная для марта погода — без резких перепадов температуры и неблагоприятных явлений.