Морковь стала самым быстро дорожающим продуктом среди социально значимых продтоваров.

По данным Data Hub, за неделю с 4 по 11 марта средняя цена моркови по Казахстану выросла на 2,3%. Цены на морковь растут уже 11 недель подряд с конца 2025 года, и только дважды за это время рост превышал 2% за неделю.

При этом этот рост не связан с сезонными колебаниями. Такая ситуация нетипична для этого времени года: в 2026 году цены с начала года до середины марта росли значительно быстрее, чем в те же периоды последних лет. С начала года морковь подорожала на 16,4%, тогда как в 2025 году рост составил всего 0,5%. Резкий рост цен наблюдался лишь в 2022 году, но даже тогда он был ниже нынешнего.

Сейчас морковь стала самым быстро дорожающим продуктом среди социально значимого продовольствия. В годовом выражении цена выросла на 25,8% — это рекордный показатель среди всех СЗПТ, хотя год назад цены на морковь падали. В конце 2025 года минсельхоз планировал запретить экспорт моркови, чтобы сохранить запасы внутри страны. В прошлом году экспорт вырос почти втрое — до 94 тысячи тонн по сравнению с 30 тысячами тонн в 2024 году, несмотря на меньшее количество урожая.

Минторговли в начале января предупреждало о рисках массового вывоза нового урожая. Но фермеры выступили против запрета, опасаясь, что морковь испортится, если её не продать. Депутаты тоже отметили низкий спрос на морковь. В итоге к концу января решение о запрете отменили — внутреннего рынка достаточно для потребностей страны.