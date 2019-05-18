Акция "Приемная на дороге" в Актюбинской области проходит как и по всей республике 17 и 18 мая. Так же в рамках акции прием граждан проводили сотрудники Актюбинского юридического института им М.Букенбаева и Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области. - Во всех районах и в областном центре в специально оборудованном автобусе проходят консультации. Несмотря на проливной дождь сотрудники УАП провели прием граждан в салоне автобуса. За пол дня полицейские ответили на вопросы 206 граждан. В основном вопросы касались регистрации транспортных средств Российской Федерации и Республики Армения, установки дорожных знаков, оплаты административных штрафов, - отметили в департаменте полиции Актюбинской области. Между тем, для удобства населения на вопросы граждан отвечают начальник регистрационно-экзаменационного отдела, дорожно-технического надзора и административной практики. - Все обращения, вопросы, жалобы граждан официально регистрируются в специальном журнале, по всем обращениям своевременно принимаются соответствующие меры и на месте даются пояснения, - дополнили в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.