Департамент полиции Атырауской области проводит разъяснительную работу с населением в рамках республиканской акции «Приемная на дороге». Основные вопросы, с которыми обращаются граждане — регистрация транспорта, замена водительского удостоверения, получение гражданства, обновление разметки на дорогах города и оплата административных штрафов. Первый посетитель акции житель города Мурат Едилов предложил запретить проезд грузового транспорта на улицах жилых домов. - На данной территории будет работать специальная экспертная группа, по результатам будет установлен запрещенный дорожный знак на проезд грузового транспорта, - ответил на предложение местного жителя начальник УАП города Атырау Джауымбаев. Специально оборудованный автобус, обозначенный соответствующими баннерами, останавливался в наиболее оживленных местах областного центра и районов. Во время проведения акции в социальных сетях с официальной страницы департамента проводятся прямые эфиры, где подписчики могут задать интересующие их вопросы. - В ходе акции поступило 249 обращений за 4 часа. Из них на месте удовлетворено 236 обращений граждан, - пояснили в департаменте. Стоит отметить, акция продлится до 18 мая с 09.00 по 18.00 часов по адресу г.Атырау улица Баймуханова 16А и мкрн.Авангард, конечная остановка маршрутов.