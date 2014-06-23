Сегодня на стеле поздравляли полицейских ЗКО. Звездой дня стала Екатерина Ларионова, которая на днях завоевала титул чемпиона по вольной борьбе. DVD_muzei За спортивные достижения полицейских поблагодарил начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ. Победителям соревнований вручили памятные подарки, цветы и благодарственные письма. Сегодня же в здании ДВД ЗКО открыли музей "Полицейские ЗКО - мастера мирового класса". Отвечая на вопрос репортера, все ли награды полицейских здесь размещены, начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ ответил: - Да здесь стенды сломаются от наград наших сотрудников! В основном награды были за достижения в области дзюдо, самбо и борьбы. Далее на Площади Победы перед строем своих коллег приняли присягу молодые сотрудники. За успехи в служебной деятельности были поощрены 534 сотрудника западно-казахстанской полиции. Также с праздником сотрудников полиции поздравил аким области Нурлан НОГАЕВ, депутаты областного и городского маслихатов, члены Общественного совета ЗКО и ветераны органов внутренних дел. За годы существования ДВД ЗКО при исполнении служебного долга погибли 23 сотрудника и 8 сотрудников были ранены. Ребенок каждого из погибших полицейских имеет возможность вступить в ряды полицейских и зачислиться в учебные заведения МВД и минобороны вне конкурса. DVD_muzei1 DVD_muzei2 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА